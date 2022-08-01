Автор песен "Ласкового мая" передал вдове Шатунова права на хиты

Композитор и автор легендарных хитов группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов передал права на композиции вдове экс-солиста коллектива Юрия Шатунова Светлане. Об этом сообщает портал NGS.

"Чтобы подстраховаться, я заключил с ней договор, по которому теперь ей передаю все свои права на песни. Такой же договор, как я заключал с Шатуновым", — рассказал Кузнецов.

При этом он уточнил, что заключил договор со вдовой исполнителя хита "Белые розы" совершенно бесплатно, в ответ Светлана пообещала помогать ему. Кузнецов также собирается претендовать на материальную компенсацию в 18 миллионов рублей, поскольку не получал авторские отчисления на сочиненные им песни для "Ласкового мая".