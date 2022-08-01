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1 августа, 17:50

Автор песен "Ласкового мая" передал вдове Шатунова права на хиты

Композитор и автор легендарных хитов группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов передал права на композиции вдове экс-солиста коллектива Юрия Шатунова Светлане. Об этом сообщает портал NGS.

"Чтобы подстраховаться, я заключил с ней договор, по которому теперь ей передаю все свои права на песни. Такой же договор, как я заключал с Шатуновым", — рассказал Кузнецов.

При этом он уточнил, что заключил договор со вдовой исполнителя хита "Белые розы" совершенно бесплатно, в ответ Светлана пообещала помогать ему. Кузнецов также собирается претендовать на материальную компенсацию в 18 миллионов рублей, поскольку не получал авторские отчисления на сочиненные им песни для "Ласкового мая".

У Юрия Шатунова после смерти нашлись долги перед налоговой

У Юрия Шатунова после смерти нашлись долги перед налоговой

Ранее Лайф сообщал, что в Москве прошла панихида на 40 дней после смерти Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище. Поклонники усыпали могилу белыми розами, а ещё выпустили в небо белых голубок. Некоторые из собравшихся не скрывали слёз, другие улыбались и снимали происходящее на смартфоны.

Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Сердце музыканта остановилось ночью 23 июня. У артиста случился обширный инфаркт. По некоторым данным, исполнитель хитов "Белые розы" и "Седая ночь" перед смертью отдыхал с друзьями. Компания устроила посиделки с пивом и раками, и Шатунов стал жаловаться на сердце. Лайф показал на видео последние минуты жизни Шатунова.

Обложка ©

VK / Юрий Шатунов

Наталья Исакова

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