СМИ раскрыли планы британских депутатов в отношении Тайваня

До конца 2022 года Тайвань планируют посетить британские депутаты. Как сообщает Guardian со ссылкой на источники, это может произойти в ноябре или декабре.

"Этот шаг является ещё одним признаком того, что Лондон укрепляет свои связи с Тайванем, поскольку теперь он рассматривает Китай как долгосрочную угрозу для Великобритании", — говорится в материале.

По данным издания, делегацию из депутатов Палаты общин парламента Соединённого Королевства возглавит председатель специального парламентского комитета по иностранным делам Том Тугендхат. При этом утверждается, что изначально поездка была запланирована на начало 2022 года, но этому не суждено было сбыться из-за того, что один из членов делегации заболел ковидом. Какие-либо подробности предстоящего визита больше не приводятся.