Антироссийские санкции разрушили правила, по которым жил экономический мир

России необходимо развивать внутренний рынок металлов, чтобы все попытки сдерживания Москвы провалились окончательно. При этом западные санкции против РФ уже фактически разрушили все правила, по которым экономический мир жил раньше. Таким мнением поделился с Лайфом директор Центра политического анализа и социальных исследований, комментируя итоги совещания президента России Владимира Путина по вопросам развития металлургического комплекса.

"Надо развиваться дополнительно: нужно снижать налоговую нагрузку, развивать транспортные коридоры, пропускную способность с Китаем. К сожалению, всё это происходит на фоне того, что санкции против России фактически разрушили все правила, по которым экономически жил раньше мир. Но мы сможем преодолеть это однозначно. Это новый вектор в том, что касается транспортных коридоров, госзакупок, развития строительства и так далее", — отметил эксперт, уточнив, что Турция и Мексика нарастили закупки.