Сибиряк прогнал вилами напавшего на его свиней медведя

В Канском районе Красноярского края мужчина прогнал медведя со своего домашнего хозяйства вилами. Он защищал свиней, на которых набросился хищник. Несколько домашних животных серьёзно пострадали. Об этом сообщает ТВК со ссылкой на сообщения местных жителей.

Как говорится в публикации, случилось это в деревне Сухо-Ерша. Испугавшись напора мужчины, хищник бежал. У нескольких свиней на спинах остались глубокие раны от когтей, у одной — частично содрана кожа. Сельчане рассказали, что дикий зверь приходил и в соседнюю деревню Николаевка. По предварительным данным, медведя уже застрелили.