Сибиряк прогнал вилами напавшего на его свиней медведя
ТВК: Житель Канского района вилами прогнал медведя от своих свиней
В Канском районе Красноярского края мужчина прогнал медведя со своего домашнего хозяйства вилами. Он защищал свиней, на которых набросился хищник. Несколько домашних животных серьёзно пострадали. Об этом сообщает ТВК со ссылкой на сообщения местных жителей.
Как говорится в публикации, случилось это в деревне Сухо-Ерша. Испугавшись напора мужчины, хищник бежал. У нескольких свиней на спинах остались глубокие раны от когтей, у одной — частично содрана кожа. Сельчане рассказали, что дикий зверь приходил и в соседнюю деревню Николаевка. По предварительным данным, медведя уже застрелили.
Ранее Лайф сообщал, что сотрудники лесничества застрелили медведя, который разгуливал по Курильску. Случилось это на улице Сахалинской около часа ночи 1 августа. Зверю было около четырёх лет, весил он приблизительно 180–200 кг.
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