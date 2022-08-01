Украина ограничит отгрузку зерна до трёх судов в день на ближайшие две недели

Украинские власти ограничат отгрузку зерна до трёх судов в день на ближайшие две недели. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил министр инфраструктуры Незалежной Александр Кубраков.

Он отметил, что после проверки безопасных маршрутов в так называемом тестовом режиме экспорт зерна может достичь трёх миллионов тонн в месяц примерно через четыре-шесть недель.

Сегодня, 1 августа, первый сухогруз с украинской кукурузой покинул порт Одессы и направился в Ливан. По данным Министерства инфраструктуры Украины, он перевозит 26 тысяч тонн зерна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "весьма позитивным" фактором это событие. Лайф напоминает, что 22 июля Россия и Украина подписали с Турцией и ООН соглашение по экспорту украинского зерна. Согласно нему, вывоз зерна будет проходить по Чёрному морю из трёх портов (Одесса, Черноморск, Южный).