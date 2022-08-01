Пелоси не подтвердила Белому дому никаких планов по визиту на Тайвань

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси не подтвердила никаких планов по поездке на Тайвань, однако она "имеет право" на такой визит. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Спикер Палаты представителей США [Пелоси] имеет право посетить Тайвань, и спикер палаты представителей ранее уже посещал Тайвань без инцидентов. <...> Спикер не подтвердила администрации США планов по визиту на Тайвань", — сказал он.

При этом он подчеркнул, что парламентарий не беседовала с президентом США Джо Байденом относительно потенциальной поездки на остров.