Пелоси не подтвердила Белому дому никаких планов по визиту на Тайвань
Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси не подтвердила никаких планов по поездке на Тайвань, однако она "имеет право" на такой визит. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
"Спикер Палаты представителей США [Пелоси] имеет право посетить Тайвань, и спикер палаты представителей ранее уже посещал Тайвань без инцидентов. <...> Спикер не подтвердила администрации США планов по визиту на Тайвань", — сказал он.
При этом он подчеркнул, что парламентарий не беседовала с президентом США Джо Байденом относительно потенциальной поездки на остров.
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение о визите остаётся за самой Пелоси.
Напомним, 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом поездку на Тайвань парламентарий не упомянула, хотя, находясь в США, говорила о таком намерении. Сегодня издание Global Times заявило, что самолёт Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом неисправности. МИД КНР пригрозил "серьёзными последствиями" в случае визита спикера Палаты представителей.
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