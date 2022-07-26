Израиль пригрозил нанести по Ирану "сильный удар" из-за ядерной программы

Израиль может нанести удар по Ирану, чтоб не допустить реализации иранской ядерной программы. С таким заявлением выступил глава израильского Минобороны Бени Ганц.

"Иран — глобальная проблема, а не частная проблема государства Израиль. В конце концов, мы [Израиль] можем нанести сильный удар для сдерживания атома", — заявил он в интервью 13-му каналу израильского ТВ.

Говоря о переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Ганц отметил, что Иерусалим недоволен соглашением. Он пояснил, что оно даёт Ирану временную отсрочку по санкциям. При этом министр допустил, что соглашение может быть достигнуто "в ближайшие несколько дней", хотя сам он лично сомневается в этом.