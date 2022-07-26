Израиль пригрозил нанести по Ирану "сильный удар" из-за ядерной программы
В Минобороны Израиля заявили о готовности ударить по Ирану из-за ядерной программы
Израиль может нанести удар по Ирану, чтоб не допустить реализации иранской ядерной программы. С таким заявлением выступил глава израильского Минобороны Бени Ганц.
"Иран — глобальная проблема, а не частная проблема государства Израиль. В конце концов, мы [Израиль] можем нанести сильный удар для сдерживания атома", — заявил он в интервью 13-му каналу израильского ТВ.
Говоря о переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Ганц отметил, что Иерусалим недоволен соглашением. Он пояснил, что оно даёт Ирану временную отсрочку по санкциям. При этом министр допустил, что соглашение может быть достигнуто "в ближайшие несколько дней", хотя сам он лично сомневается в этом.
Ранее сообщалось, что замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил с иранским коллегой Али Багери Кани переговорный процесс по восстановлению полноценной реализации СВПД. Беседа прошла с учётом результатов "недавних непрямых контактов" представителей США и Ирана, которые состоялись при посредничестве Европейской внешнеполитической службы.
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