Скромный визит: Эксперт заявил, что поездка Пелоси на Тайвань может превратиться в транзитное пребывание

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань рискует превратиться лишь в транзитное пребывание в аэропорту Тайбэя, где политик сможет провести переговоры с руководством острова. Об этом говорится в публикации газеты South China Morning Post.

По данным СМИ, такое может произойти из-за раздражённости Китая. Как отметил профессор международных отношений Национального университета Чэнчи в Тайбэе Хуан Куйбо, Пелоси, вероятно, встретиться в аэропорту с главой администрации острова Цай Инвэнь. В таком случае парламентарий не будет находиться на территории Тайваня, подчеркнул эксперт.

"Если она (Пелоси. — Прим. Лайфа) так сделает или назовёт визит неофициальным, это будет говорить о том, что давление и военная опасность со стороны Китая до сих пор беспокоят её", — сказал Куйбо.