Скромный визит: Эксперт заявил, что поездка Пелоси на Тайвань может превратиться в транзитное пребывание
South China Morning Post: Визит Пелоси на Тайвань может закончиться транзитным пребыванием
Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань рискует превратиться лишь в транзитное пребывание в аэропорту Тайбэя, где политик сможет провести переговоры с руководством острова. Об этом говорится в публикации газеты South China Morning Post.
По данным СМИ, такое может произойти из-за раздражённости Китая. Как отметил профессор международных отношений Национального университета Чэнчи в Тайбэе Хуан Куйбо, Пелоси, вероятно, встретиться в аэропорту с главой администрации острова Цай Инвэнь. В таком случае парламентарий не будет находиться на территории Тайваня, подчеркнул эксперт.
"Если она (Пелоси. — Прим. Лайфа) так сделает или назовёт визит неофициальным, это будет говорить о том, что давление и военная опасность со стороны Китая до сих пор беспокоят её", — сказал Куйбо.
Профессор считает, что поездка Пелоси на Тайвань рискует негативно сказаться на взаимодействии между Вашингтоном и Пекином. Однако отношения двух стран могут "перезапуститься", если политик уйдёт в отставку в ноябре, допустил специалист.
Напомним, 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом поездку на Тайвань парламентарий не упомянула, хотя, находясь в США, говорила о таком намерении. Сегодня издание Global Times заявило, что самолёт Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом неисправности. МИД КНР пригрозил "серьёзными последствиями" в случае визита спикера Палаты представителей.
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