Минобороны: Россия принимает меры против провокаций на маршруте судна с зерном из Одессы

Россия принимает меры, чтобы не допустить провокаций на маршруте следования первого судна с зерном из Одессы. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Речь идёт о судне "Разони", которое сегодня утром вышло из одесского порта под флагом Сьерра-Леоне и направляется в Триполи.

"Российской Федерацией принимается комплекс необходимых мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства и недопущению провокаций на маршруте перехода", — сказал Мизинцев.

Генерал-полковник добавил, что гуманитарный коридор для вывоза удобрений и зерна из трёх гаваней Украины — Южного, Одессы и Черноморска — согласован 30 июля Совместным координационным центром в Стамбуле. Такое решение было принято в рамках действия "инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины", уточнил представитель оборонного ведомства РФ.