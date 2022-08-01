Минобороны: Россия принимает меры против провокаций на маршруте судна с зерном из Одессы
Сухогруз "Разони". Фото © ТАСС / AP
Россия принимает меры, чтобы не допустить провокаций на маршруте следования первого судна с зерном из Одессы. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Речь идёт о судне "Разони", которое сегодня утром вышло из одесского порта под флагом Сьерра-Леоне и направляется в Триполи.
"Российской Федерацией принимается комплекс необходимых мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства и недопущению провокаций на маршруте перехода", — сказал Мизинцев.
Генерал-полковник добавил, что гуманитарный коридор для вывоза удобрений и зерна из трёх гаваней Украины — Южного, Одессы и Черноморска — согласован 30 июля Совместным координационным центром в Стамбуле. Такое решение было принято в рамках действия "инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины", уточнил представитель оборонного ведомства РФ.
Лайф напоминает, что сегодня, 1 августа, первый сухогруз с украинской кукурузой покинул порт Одессы и направился в Ливан. По данным Министерства инфраструктуры Украины, он перевозит 26 тысяч тонн зерна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "весьма позитивным" фактором это событие.
22 июля Россия и Украина подписали с Турцией и ООН соглашение по экспорту украинского зерна. Согласно ему, вывоз зерна будет проходить по Чёрному морю из трёх портов (Одесса, Черноморск, Южный).