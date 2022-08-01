Медведев: Ситуация сейчас гораздо хуже холодной войны

Ситуация со стратегической безопасностью в мире сейчас значительно хуже той, что была во времена холодной войны. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что чуть больше месяца назад писал о важности для США вопросов стратегической безопасности, которые без России решить невозможно. Тогда Медведев выражал уверенность, что Вашингтон ещё обратится по этой теме к Москве. И вот президент США Джо Байден сказал, что нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году.

"Всё это, конечно, хорошо. Тем не менее ещё раз замечу. Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты", — прокомментировал Медведев это в своём телеграм-канале.

Главным же он назвал вопрос: нужно ли это России? По мнению Медведева, "мир стал другим".