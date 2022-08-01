Блогера Евгения Савина проверят по статье о фейках

Высказывания спортивного блогера и бывшего футболиста Евгения Савина (ФК "Красава") будут проверены Следственным комитетом РФ на предмет распространения фейков о российской армии. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.

"По результатам проведённой проверки установлено, что указанные Вами информационные материалы содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 207.3 и 280.3 УК РФ", — следует из ответа ГУ МВД по городу Москве.

Запрос на проверку высказываний блогера отправил депутат Госдумы от "Единой России" Роман Терюшков. Он и опубликовал ответ МВД у себя в Telegram-канале. Савин выразил негативное отношение к спецоперации России на Украине на своём YouTube-канале и после этого уехал из России. Тогда бывший спортсмен показал видео с украинскими футболистами Андреем Ярмоленко, Андреем Ворониным, Виталием Миколенко и Александром Алиевым.