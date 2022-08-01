В США Байдена призвали элегантно уйти в отставку

Бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн предложил президенту США Джо Байдену "элегантно" покинуть пост. Политик считает, что страна под руководством нынешнего лидера оказалась в тяжёлой ситуации.

"Президент Байден достойно служил США на протяжении почти шести десятилетий. Теперь в качестве последней услуги своей партии и своей стране он должен элегантно уйти в отставку и помочь привести к власти новое поколение демократов", — написал Стайн в статье для New York Post.

Он пояснил своё предложение так: "элегантная отставка" произойдёт только в том случае, если глава Белого дома признает себя "переходным лидером" и добровольно покинет должность до начала осенних промежуточных выборов.

Байден не сделал того, для чего его избрали, считает Стайн. Исцеления США после многих лет раскола и политической борьбы не произошло. Администрация столкнулась с рекордно низкими рейтингами одобрения, провальной внутренней политикой и вопиющими ошибками во внешней, стремительным скачком инфляции, катастрофическими прогнозами для демократов на будущих выборах и волной опасений граждан за умственное и физическое здоровье президента.

На протяжении всего своего пребывания на посту президента Байден показал, что не способен эффективно руководить своей партией и страной как дома, так и за рубежом, заключил политик.