"Должны быть готовы ко всем сценариям": Боррель заявил о "настоящем шторме" в европейской энергетике

Евросоюз не может определиться, достаточно ли запасов газа для предстоящей зимы и смогут ли граждане оплатить его. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Дипломат отметил, что грядущий отопительный сезон будет "исключительным".

"Цены на нефть опустились до уровня, зафиксированного в начале войны на Украине, цены на газ более чем в четыре раза превышают расценки конца февраля и почти в десять раз те, которые были год назад. Мы должны быть готовы ко всем сценариям, в том числе к тому, что Россия вообще произвольно прекратит поставки в любой момент", — написал Боррель в своём блоге.

По его мнению, Россия использует энергию как политическое оружие и в результате "Европа сталкивается с настоящим штормом". Боррель считает, что страны ЕС должны готовиться к возможному отключению газа и тут помогут "экономия, диверсификация и солидарность". Дипломат указал также на то, что возможности членов сообщества закупать топливо не у России заканчиваются.

"Суровая правда заключается в том, что зимой мы приблизимся к пределу того, сколько газа мы можем докупить из нероссийских источников", — написал он.

Евросоюз принял план добровольного сокращения потребления газа на 15%, предложенный ранее Еврокомиссией. Он действителен с 1 августа по 31 марта 2023 года. Ещё на 15% потребление снизят после того, как Еврокомиссия сочтёт, что возникла угроза прекращения поставок, и объявит "общесоюзную тревогу".