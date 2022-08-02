"Непобедимая когорта": Путин поздравил десантников с Днём ВДВ

Нынешнее поколение российских десантников неизменно проявляет профессионализм и мужество. Это в полной мере проявляется в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днём Воздушно-десантных войск.

"Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество. И, конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции", — говорится в обращении президента.

Он добавил, что воинам "выпала высокая честь служить в легендарной "крылатой пехоте". Президент уточнил, что это означает принадлежность к "сплочённой, непобедимой когорте". Путин подчеркнул, что десантники всегда были сильны характером и волей, проявляли бесстрашие и братскую выручку.

"Уверен, что вы и впредь будете надёжно стоять на страже национальных интересов страны, вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи наших вооружённых сил. Желаю вам успехов и всего наилучшего", — говорится в поздравлении.

Днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. Именно в этот день на учениях под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек. То есть в этом году ВДВ отмечают 92-летие.