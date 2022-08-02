AP: США ликвидировали лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири

В результате спецоперации в Афганистане Соединённые Штаты ликвидировали одного из главарей "Аль-Каиды"* — Аймана аз-Завахири. Об этом сообщает AP.

Ликвидация произошла в результате удара беспилотника ЦРУ, сообщает агентство со ссылкой на несколько источников. Один из них уточнил, что Белый дом отложил обнародование информации до тех пор, пока цель не будет подтверждена. Аз-Завахири был 71 год, он возглавил "Аль-Каиду" после уничтожения Усамы бен Ладена в 2011 году.

31 июля афганский телеканал "Ариана ньюс" сообщил, что по жилому дому в районе Кабула Шерпур был нанесён ракетный удар. Информацию подтвердил представитель МИД в афганском правительстве, сформированном "Талибаном"**. О жертвах в сообщении не говорилось. Тем временем, как заявил замминистра культуры и информации в правительстве талибов Забихулла Муджахид, расследование инцидента установило, что атака была осуществлена американскими беспилотниками. В его публикации в "Твиттере" отмечается, что новые афганские власти "решительно осуждают это нападение" и считают его нарушением международного права и Дохийского соглашения.

"Такие действия являются повторением неудачного опыта последних 20 лет и противоречат интересам США, Афганистана и всего региона", — подчеркнул Муджахид.

Как ранее писал Лайф, Белый дом сообщил, что США успешно провели операцию против "Аль-Каиды" в Афганистане. Президент США Джо Байден намерен выступить с обращением по этому поводу, добавили там.