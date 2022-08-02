Бизнесвумен из Москвы победила в конкурсе "Миссис Россия — 2022"
Участницы конкурса "Миссис Россия — 2022". Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Владелица международного гостиничного бизнеса Нина Банная стала победительницей всероссийского конкурса "Миссис Россия - 2022". Финальное шоу конкурса проходило в Москве.
Участницы конкурса "Миссис Россия — 2022". Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
В этом году в конкурсе приняли участие 25 финалисток со всей России. Самой молодой стала участница из Ростова-на-Дону, ей 21 год, а самой взрослой - из Московской области - 64 года. Главная победительница конкурса получила индивидуальный приз - возможность сняться в сериале "Зины в деле", где главную роль исполнит актриса Олеся Железняк, пишет ТАСС.
Участницы конкурса "Миссис Россия — 2022". Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Ведущими конкурса были актеры Александр Носик и Анна Калашникова. Торжественный финал собрал полный зал зрителей.
Ранее Лайф сообщал, что в конкурсе "Мисс Россия – 2022" победила 22-летняя модель из Оренбурга. Анна Линникова рассказала, что нейтрально относится к комментариям хейтеров в соцсетях по поводу её победы, так как уже давно работает в модельном бизнесе.