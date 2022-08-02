Бизнесвумен из Москвы победила в конкурсе "Миссис Россия — 2022"

В этом году в конкурсе приняли участие 25 финалисток со всей России. Самой молодой стала участница из Ростова-на-Дону, ей 21 год, а самой взрослой - из Московской области - 64 года. Главная победительница конкурса получила индивидуальный приз - возможность сняться в сериале "Зины в деле", где главную роль исполнит актриса Олеся Железняк, пишет ТАСС.