"Прошло штатно": Опубликовано видео запуска "Союза" с военного космодрома

Министерство обороны России обнародовало видео запуска ракеты "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк. Старт был дан в 23:25 мск 1 августа.

Запуск "Союза-2.1в" с космодрома Плесецк. Видео © Минобороны РФ

Лёгкая ракета "Союз-2.1в" подняла на орбиту военный космический аппарат. В заданную точку его затем вывел блок "Волга". Пуск провёл боевой расчёт Космических войск ВКС России.

"Пуск прошёл штатно, боевой расчёт отработал на оценку "отлично", техника с поставленной задачей справилась", — рассказали в Минобороны.

Там уточнили, что запущена была модификация ракеты-носителя "Союз-2". Она предназначена для вывода спутников на круговые орбиты.