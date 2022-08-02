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2 августа, 03:08

"Прошло штатно": Опубликовано видео запуска "Союза" с военного космодрома

Минобороны России опубликовало видео запуска ракеты "Союз" с космодрома Плесецк

Министерство обороны России обнародовало видео запуска ракеты "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк. Старт был дан в 23:25 мск 1 августа.

Запуск "Союза-2.1в" с космодрома Плесецк. Видео © Минобороны РФ

Лёгкая ракета "Союз-2.1в" подняла на орбиту военный космический аппарат. В заданную точку его затем вывел блок "Волга". Пуск провёл боевой расчёт Космических войск ВКС России.

"Пуск прошёл штатно, боевой расчёт отработал на оценку "отлично", техника с поставленной задачей справилась", — рассказали в Минобороны.

Там уточнили, что запущена была модификация ракеты-носителя "Союз-2". Она предназначена для вывода спутников на круговые орбиты.

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Лайф рассказывал, что месяц назад с Плесецка была запущена ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и навигационным спутником "Глонасс-К. Как и в этот раз, тогда всё прошло штатно.

Обложка ©

Минобороны РФ

Андрей Григорьев

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