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2 августа, 02:44

"Подходил несколько раз": Медведь повадился позировать перед фотоловушкой

На Сахалине медведь попал в фотоловушку и попытался её сломать

Молодой медведь, бродя в лесу в Невельском районе на Сахалине, попал в объектив фотоловушки. Устройство привлекло внимание животного, и он сначала нюхал его, а потом попытался сорвать камеру зубами. Видео опубликовал местный блогер Джек де Мар.

Молодой медведь на Сахалине заинтересовался фотоловушкой / Youtube / Другой Сахалин

По его словам, ловушка работала в лесу примерно неделю. Медведь попал в её объектив всего в нескольких километрах от ближайшего населённого пункта.

"По всей видимости, мишка ещё совсем молодой — 1–2 года. К камере он подходил несколько раз и днём, и ночью. Один раз даже попытался сорвать её с дерева", — поделился блогер.

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Youtube / Другой Сахалин

Светлана Шумакова

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