Украина призвала "закрыть небо" над атомными электростанцими

Украина обратилась к Организации объединённых наций (ООН) с призывом закрыть небо над атомными электростанциями (АЭС) страны. Об этом заявил заместитель украинского министра иностранных дел Николай Точицкий.

"Необходимы уверенные действия, чтобы предотвратить ядерную катастрофу в глобальном масштабе. Мы просим закрыть небо над атомными электростанциями на Украине", — сказал Точицкий, выступая на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

Помимо этого, Точицкий призвал предоставить Украине системы противовоздушной обороны.