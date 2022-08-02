Украина призвала "закрыть небо" над атомными электростанцими
Замглавы МИД Украины Точицкий: Киев просит "закрыть небо" над АЭС
Украина обратилась к Организации объединённых наций (ООН) с призывом закрыть небо над атомными электростанциями (АЭС) страны. Об этом заявил заместитель украинского министра иностранных дел Николай Точицкий.
"Необходимы уверенные действия, чтобы предотвратить ядерную катастрофу в глобальном масштабе. Мы просим закрыть небо над атомными электростанциями на Украине", — сказал Точицкий, выступая на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.
Помимо этого, Точицкий призвал предоставить Украине системы противовоздушной обороны.
Лайф рассказывал, что в конце июля украинский дрон атаковал жилой дом в Энергодаре недалеко от Запорожской АЭС. В том здании живут сотрудники станции.
Wikipedia / RLuts