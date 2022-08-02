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2 августа, 01:57

Украина призвала "закрыть небо" над атомными электростанцими

Замглавы МИД Украины Точицкий: Киев просит "закрыть небо" над АЭС

Украина обратилась к Организации объединённых наций (ООН) с призывом закрыть небо над атомными электростанциями (АЭС) страны. Об этом заявил заместитель украинского министра иностранных дел Николай Точицкий.

"Необходимы уверенные действия, чтобы предотвратить ядерную катастрофу в глобальном масштабе. Мы просим закрыть небо над атомными электростанциями на Украине", — сказал Точицкий, выступая на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

Помимо этого, Точицкий призвал предоставить Украине системы противовоздушной обороны.

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Лайф рассказывал, что в конце июля украинский дрон атаковал жилой дом в Энергодаре недалеко от Запорожской АЭС. В том здании живут сотрудники станции.

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Wikipedia / RLuts

Арина Родионова

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