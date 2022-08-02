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2 августа, 01:24

СМИ узнали точное время прибытия Пелоси на Тайвань

Liberty Times: Пелоси прибудет на Тайвань в 22:20 вторника

<p>Нэнси Пелоси. Фото © ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS</p>

Нэнси Пелоси. Фото © ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, как ожидается, прибудет на Тайвань во вторник в 22:20 по местному времени (в Москве будет 17:20). Об этом сообщила тайваньская газета Liberty Times.

По данным издания, глава нижней палаты парламента США пробудет на острове недолго и покинет его уже в середине следующего дня. Переночует же она в отеле Grand Hyatt в Тайбэе.

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Как сообщал Лайф, 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом поездку на Тайвань парламентарий не упомянула, хотя, находясь в США, говорила о таком намерении. Сегодня издание Global Times заявило, что самолёт Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом неисправности. МИД КНР пригрозил "серьёзными последствиями" в случае визита спикера Палаты представителей.

Андрей Григорьев

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