"Нерешительность тревожит друзей": Болтон упрекнул Байдена в уступчивости и назвал это проблемой для Киева

Действия президента США Джо Байдена во внешней политике не сулят ничего хорошего Украине, написал в статье для издания 19FortyFive бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он заявил, что из-за нерешительности американского лидера во время российской спецоперации у Киева будут проблемы.

"Отсутствие решимости не сулит ничего хорошего Украине, если российская спецоперация продолжится, тем более что некоторые европейские страны, в частности Германия и Франция, показывают собственную нерешительность", — отметил Болтон.

Он добавил, что Байден также неоднократно проявлял слабость в отношениях с Китаем и Россией, чем подорвал авторитет Соединённых Штатов и лишь навлёк на страну новые угрозы и вызовы. Москва и Пекин, по его мнению, извлекают "опасные уроки" из такого поведения американского лидера. Политик также указывает на склонность Белого дома уступать под давлением. В пример автор материала приводит вопросы обмена заключёнными с Москвой, возвращения Вашингтона в иранскую ядерную сделку 2015 года и визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Он считает, что всё это "обнадёживает противников и вызывает тревогу у друзей США".

"Как по существу, так и в дипломатическом мастерстве его администрация нерешительна, покорна и непоследовательна", — заявил Болтон.