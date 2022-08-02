"Акт равнодушия": Президента Польши "шокировал" звонок Меркель Путину

Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что испытал шок, узнав об одном звонке на то время занимавшей пост канцлера Германии Ангелы Меркель президенту РФ Владимиру Путину. Разговор касался газопровода "Северный поток - 2".

"В 2021 году последовало соглашение между президентом Байденом и Меркель, согласно которому Вашингтон отказался от противодействия "Северному потоку - 2", и в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был шокирован. Это надо понимать не только как акт равнодушия, но как акт враждебности по отношению к Восточной Европе", — высказался Дуда в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он уточнил, что речь о совместном заявлении Берлина и Вашингтона в июле прошлого года. Тогда было объявлено, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок газа из России через Украину после 2024 года.