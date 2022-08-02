Боевую работу подразделений Воздушно-десантных войск в рамках военной "Операции Z" на Украине показало Минобороны РФ. Оборонное ведомство опубликовало эти кадры по случаю 92-летия со дня основания ВДВ.

Работа подразделений ВДВ в ходе "Операции Z". Видео © Telegram-канал / Минобороны РФ

Так, показана погрузка военнослужащих и боевых машин десанта БМД-2 в самолёт Ил-76 и десантирование из него. Кроме того, на видео продемонстрирована работа артиллерийских расчётов ВДВ по уничтожению миномётов противника из гаубиц Д-30, расчёта противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" ВДВ и снайперов.

Профессиональный праздник Воздушно-десантных войск (ВДВ) ежегодно отмечается 2 августа. В 1930 году в этот день на учениях под Воронежем было впервые выброшено с парашютами десантное подразделение в составе 12 человек.