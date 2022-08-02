Россия отвергла обвинения в использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы

Россия полностью отвергает обвинения, озвученные госсекретарём США Энтони Блинкеном, в том, что РФ якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы. Об этом заявила делегация России на конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"На Запорожской АЭС нет никаких военных формирований, за исключением ограниченного количества военнослужащих, необходимого для обеспечения её безопасности", — говорится в заявлении делегации, которое было опубликовано в Telegram-канале постпредства при ООН.