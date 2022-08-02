НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 августа, 23:33

Россия отвергла обвинения в использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы

Россия полностью отвергает обвинения, озвученные госсекретарём США Энтони Блинкеном, в том, что РФ якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы. Об этом заявила делегация России на конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"На Запорожской АЭС нет никаких военных формирований, за исключением ограниченного количества военнослужащих, необходимого для обеспечения её безопасности", говорится в заявлении делегации, которое было опубликовано в Telegram-канале постпредства при ООН.

В Запорожье обвинили Киев в попытках ударить по системе охлаждения реакторов АЭС

В Запорожье обвинили Киев в попытках ударить по системе охлаждения реакторов АЭС

Как сообщал Лайф ранее, МИД РФ предостерёг Киев от продолжения провокаций в отношении Запорожской атомной электростанции.

Обложка ©

ТАСС / AP

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров