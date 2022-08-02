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1 августа, 23:22

Шольц заявил об отправке Украине оружия, которого ещё нет у армии Германии

Германия продолжает снабжать Украину оружием, в том числе та получает настолько новое вооружение, что им ещё даже не могут похвастаться германские вооружённые силы. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В интервью изданию Globe and Mail он отметил, что Германия поставляла Украине любую военную технику, какая у неё была: системы противотанковой и противовоздушной обороны, пушки, — а также отправляла боеприпасы и нелетальную военную помощь.

"Мы дошли до более сложных и ценных систем. Самоходные гаубицы, ракетные системы залпового огня, зенитные системы, радарные системы артиллерийской наводки. Некоторые из этих систем настолько новы, что лишь очень малое количество было произведено, а часть из них ещё даже не успели поставить на вооружение ВС Германии", — сказал Шольц.

Он добавил, что в Германии учат украинских военных пользоваться передаваемым Киеву вооружением.

Украина получила отправленные Германией РСЗО Mars II

Украина получила отправленные Германией РСЗО Mars II

Ранее Лайф писал, что в Германии обвинили украинцев в поломке поставленных им немецких гаубиц. Впрочем, в Берлине допустили, что это связано с высокой интенсивностью работы техники.

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Wikipedia / Cpl Jamie Peters RLC

Андрей Григорьев

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