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1 августа, 22:48

Блинкен потребовал от Китая "ответственного поведения"

Блинкен возложил на Китай ответственность за создание напряжённости вокруг Тайваня

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Пекин должен вести себя ответственно и не обострять ситуацию в случае визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

"Если спикер решит посетить, а Китай попытается создать кризис какого-либо рода или другим образом увеличить напряжённость, это будет полностью на Пекине", — сказал Блинкен журналистам.

Он подчеркнул, что Пелоси сама примет решение, посещать остров или нет, поскольку Конгресс — независимая структура. Сейчас Вашингтон ждёт от Пекина ответственного поведения, если Пелоси решит посетить Тайвань, заключил госсекретарь.

США заподозрили Китай в подготовке военного кризиса из-за полёта Пелоси на Тайвань

США заподозрили Китай в подготовке военного кризиса из-за полёта Пелоси на Тайвань

Ранее Лайф сообщал, что спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси не подтвердила никаких планов по поездке на Тайвань. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кёрби. Вместе с тем он добавил, что Пелоси "имеет право" на такой визит.

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Flickr / statephotos

Светлана Шумакова

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