Блинкен потребовал от Китая "ответственного поведения"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Пекин должен вести себя ответственно и не обострять ситуацию в случае визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

"Если спикер решит посетить, а Китай попытается создать кризис какого-либо рода или другим образом увеличить напряжённость, это будет полностью на Пекине", — сказал Блинкен журналистам.

Он подчеркнул, что Пелоси сама примет решение, посещать остров или нет, поскольку Конгресс — независимая структура. Сейчас Вашингтон ждёт от Пекина ответственного поведения, если Пелоси решит посетить Тайвань, заключил госсекретарь.