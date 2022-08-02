Bank of America предупредил об "ужасном" сценарии газового кризиса в Европе

Энергетический кризис в Европе будет набирать обороты, ситуация будет развиваться от плохой к ужасной. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на исследование Bank of America.

"Ситуация с газом в Евросоюзе за последний месяц стремительно превращается из "плохой" в "ужасную", — говорится в статье.

Аналитики отмечают, что Европе может не хватить запасов газа для прохождения зимы. Нынешние 20-процентные темпы работы "Северного потока" не позволят накопить достаточно топлива. В результате страны ЕС столкнутся с "широкомасштабным нормированием спроса".

Авторы публикации напоминают, что Германия и Франция уже начали поиск способов экономики. Например, некоторые немецкие города отключили подсветку исторических зданий и памятников.