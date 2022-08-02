Bank of America предупредил об "ужасном" сценарии газового кризиса в Европе
Энергетический кризис в Европе будет набирать обороты, ситуация будет развиваться от плохой к ужасной. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на исследование Bank of America.
"Ситуация с газом в Евросоюзе за последний месяц стремительно превращается из "плохой" в "ужасную", — говорится в статье.
Аналитики отмечают, что Европе может не хватить запасов газа для прохождения зимы. Нынешние 20-процентные темпы работы "Северного потока" не позволят накопить достаточно топлива. В результате страны ЕС столкнутся с "широкомасштабным нормированием спроса".
Авторы публикации напоминают, что Германия и Франция уже начали поиск способов экономики. Например, некоторые немецкие города отключили подсветку исторических зданий и памятников.
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Как писал ранее Лайф, только в июле этого года в Европе средняя стоимость газа в июле выросла почти вдвое. Уровень цен вызван комплексом факторов, в частности снижением поставок из России и неопределённостью с перспективами их восстановления.
ТАСС \ DPA \ Bodo Marks