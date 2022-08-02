Отказ России от обмена Уилана на Бута объяснили разницей статей

Россия не считает возможным обменять гражданина США Пола Уилана на россиянина Виктора Бута, поскольку статья у американца "тяжёлая". Так высокопоставленный осведомлённый источник прокомментировал "Известиям" предложение Вашингтона об освобождении по обмену осуждёнными.

"Уилан осуждён за шпионаж, его поймали с поличным во время совершения преступления. Больше деталей сказать не могу. Бут же невиновен, его подставили американцы, заставив использовать его самолёт для проведения их провокации", — пояснил источник газете "Известия".

По этой причине, по словам собеседника издания, "компетентные органы РФ" не рассматривают "возможность обмена шпиона на гражданского". Гражданин США отбывает наказание в исправительной колонии, он осуждён на 16 лет, два года из которых уже прошли. Его адвокат заявил газете, что кто виноват больше, кто меньше — непринципиально, главная, по его мнению, цель двух государств — вернуть своих граждан.

Как писал ранее Лайф, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США сочли несерьёзным ответ России на предложения по обмену заключёнными. Там заявили, что этот вопрос для президента Штатов является приоритетным.