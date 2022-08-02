Отказ России от обмена Уилана на Бута объяснили разницей статей
"Известия": Россия не считает возможным обмен Пола Уилана на Бута из-за статьи
Россия не считает возможным обменять гражданина США Пола Уилана на россиянина Виктора Бута, поскольку статья у американца "тяжёлая". Так высокопоставленный осведомлённый источник прокомментировал "Известиям" предложение Вашингтона об освобождении по обмену осуждёнными.
"Уилан осуждён за шпионаж, его поймали с поличным во время совершения преступления. Больше деталей сказать не могу. Бут же невиновен, его подставили американцы, заставив использовать его самолёт для проведения их провокации", — пояснил источник газете "Известия".
По этой причине, по словам собеседника издания, "компетентные органы РФ" не рассматривают "возможность обмена шпиона на гражданского". Гражданин США отбывает наказание в исправительной колонии, он осуждён на 16 лет, два года из которых уже прошли. Его адвокат заявил газете, что кто виноват больше, кто меньше — непринципиально, главная, по его мнению, цель двух государств — вернуть своих граждан.
Как писал ранее Лайф, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США сочли несерьёзным ответ России на предложения по обмену заключёнными. Там заявили, что этот вопрос для президента Штатов является приоритетным.
Напомним, американские СМИ узнали, что администрация Джо Байдена предложила российской стороне обменять осуждённого на территории Штатов Бута на американцев Грайнер и Уилана. Телеканал CNN со ссылкой на собственные источники утверждал, что соответствующий запрос от Вашингтона был направлен в Москву ещё в прошлом месяце. Официального подтверждения этих сведений нет.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV