Геронтолог рассказал, как можно замедлить старение

Чтобы отсрочить старение организма и развитие деменции, нужно больше читать, заниматься самообразованием, следить за артериальным давлением, больше двигаться, избавиться от вредных привычек. Такие рекомендации дал геронтолог-гериатр, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев.

"Никогда не поздно учиться и получать новую информацию, изучать иностранные языки, ездить на экскурсии, читать книги — это всё вносит вклад в создание когнитивного резерва. Также доказано, что у людей с низкой физической активностью с возрастом эти функции становятся хуже", — рассказал Прощаев в беседе с Ura.ru.

Геронтолог объяснил, что ВОЗ предлагает такую схему занятий: 150 минут в неделю высокоинтенсивных либо 300 минут среднеинтенсивных нагрузок, 2–3 раза силовых упражнений и несколько раз в неделю — упражнения на баланс. Чем больше человек двигается, тем лучше его когнитивные функции в пожилом и старческом возрасте.

Также врач призывает следить за артериальным давлением. Оно должно быть ниже показателя 140 на 90. А если повышенное артериальное давление сочетается с сахарным диабетом, то цифры должны быть даже ниже — 130 на 80. Это профилактика деменции, инфаркта, инсульта, поражения сердца, почек.

Людям, живущим в экологически неблагоприятных районах, нужно чаще бывать на природе. Это благотворно влияет на работу мозга, заключил Прощаев.