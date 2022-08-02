"Миссия была успешной": Белый дом подтвердил ликвидацию главаря "Аль-Каиды"

Главарь террористической группировки "Аль-Каида"* Айман аз-Завахири был ликвидирован американскими властями. Об этом заявила на спецбрифинге сотрудник администрации США высокого ранга. Она добавила, что он являлся заместителем Усамы бен Ладена во время осуществления терактов 11 сентября 2001 года и сменил его в 2011 году после смерти последнего.

"31 июля в 6:18 по кабульскому времени Соединённые Штаты провели в Кабуле (Афганистан) по указанию президента [США Джо Байдена] контртеррористическую операцию с применением высокоточных средств. Был убит действующий главарь "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири", — заявила представитель Белого дома.

Сотрудница администрации подчеркнула, что аз-Завахири "представлял активную угрозу для граждан, интересов и национальной безопасности США". Он также отметила, что Вашингтон "стремится не позволить Афганистану стать безопасным убежищем для террористов" и сможет "установить месторасположение" без присутствия на месте американских военных. Высокоточный удар по расположенному в Кабуле дому, когда террорист находился на балконе. По её словам, наблюдение за ним в этой локации было установлено за несколько месяцев до ликвидации. О его нахождении там знало и руководство радикального движения "Талибан"**, считает американское правительство.

"Нам известно, что представители [движения] "Талибан" и "Сети Хаккани" высокого ранга знали о его присутствии в Кабуле. Давать дальнейшие комментарии о причастности других стран не могу", — сказала ведущая брифинга.

Сотрудница администрации подтвердила, что талибов о намерении провести операцию в Кабуле не предупреждали, тем не менее Штаты намерены продолжать диалог с талибами, подчеркнула она.

Президент США Джо Байден считает, что проведённая в Кабуле операция была успешной во всех отношениях. Об этом он сказал, выступив с обращением с балкона Белого дома (так находится на карантине и-за положительного теста на коронавирус).

"Миссия была успешной. Никто из членов его семьи не пострадал, потерь среди гражданских нет. Я делюсь этой новостью сейчас, после подтверждения того, что операция была полностью успешной", — сказал Байден журналистам.

Как рассказывал Лайф, осенью 2021 года США заявляли о ликвидации главаря "Аль-Каиды" в Сирии. Тогда удар тоже был нанесён с помощью беспилотников, о потерях среди мирного населения не сообщалось.