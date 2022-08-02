На Украине признали, что согласуют с США все удары из HIMARS

Украинские военные перед ударами с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS консультируются с США. Те могут отменить удары, если "их не устроит намеченная цель". Об этом рассказал британской газете The Telegraph представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, американские военные не представляют украинским непосредственную информацию для наведения ударов. ВСУ приходится руководствоваться "информацией, полученной в режиме реального времени".

"Он указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они (американцы) недовольны намеченной целью", — говорится в статье.

Скибицкий не ответил на вопрос, получают ли украинские военные данные с британских или американских спутников при наведении ударов. Вместе с тем он заявил, что у них "очень хорошие снимки".

"Мы хорошо сотрудничаем в этой области с нашими партнёрами в Соединённом Королевстве. У нас очень хорошие связи со всеми родственными разведывательными учреждениями", — сказал Скибицкий.