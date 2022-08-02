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2 августа, 01:13

Оnlyfans отказался от расцветки логотипа в цветах флага Украины

Сервис подписки на контент Оnlyfans убрал жёлто-голубую расцветку со своего логотипа. Перекрашен он был в феврале, в знак поддержки Украины.

Слева цвета логотипа, установленные 28 февраля в поддержку Украины. Справа — корпоративная расцветка Оnlyfans. Фото © Wikipedia / Оnlyfans

Слева цвета логотипа, установленные 28 февраля в поддержку Украины. Справа — корпоративная расцветка Оnlyfans. Фото © Wikipedia / Оnlyfans

Штаб-квартира компании находится в Лондоне. Теперь логотип Оnlyfans снова приобрёл корпоративные цвета сайта с оттенками синего.

Ради заработка: Норвежские проститутки стали прикидываться украинками

Ради заработка: Норвежские проститутки стали прикидываться украинками

Как писал ранее Лайф, сотрудники пляжа в Черногории выгнали украинцев, демонстрирующих жёлто-голубой государственный флаг. Видео инцидента выложили на YouTube. Граждане Незалежной вывесили госсимвол своей страны на одном из шезлонгов. Однако это не понравилось местным жителям.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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