Оnlyfans отказался от расцветки логотипа в цветах флага Украины
Сервис подписки на контент Оnlyfans убрал жёлто-голубую расцветку со своего логотипа. Перекрашен он был в феврале, в знак поддержки Украины.
Слева цвета логотипа, установленные 28 февраля в поддержку Украины. Справа — корпоративная расцветка Оnlyfans. Фото © Wikipedia / Оnlyfans
Штаб-квартира компании находится в Лондоне. Теперь логотип Оnlyfans снова приобрёл корпоративные цвета сайта с оттенками синего.
Как писал ранее Лайф, сотрудники пляжа в Черногории выгнали украинцев, демонстрирующих жёлто-голубой государственный флаг. Видео инцидента выложили на YouTube. Граждане Незалежной вывесили госсимвол своей страны на одном из шезлонгов. Однако это не понравилось местным жителям.
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