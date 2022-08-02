Оnlyfans отказался от расцветки логотипа в цветах флага Украины

Сервис подписки на контент Оnlyfans убрал жёлто-голубую расцветку со своего логотипа. Перекрашен он был в феврале, в знак поддержки Украины.

Слева цвета логотипа, установленные 28 февраля в поддержку Украины. Справа — корпоративная расцветка Оnlyfans. Фото © Wikipedia / Оnlyfans

Штаб-квартира компании находится в Лондоне. Теперь логотип Оnlyfans снова приобрёл корпоративные цвета сайта с оттенками синего.