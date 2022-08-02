"Представьте, что животное — младенец": Юрист рассказал, как выбрать зоогостиницу для питомца

Если нужно оставить питомца на время в зоогостинице, нужно выбирать такую, которая работает в правовом поле, то есть зарегистрирована как положено. Такой совет в интервью Лайфу дал заместитель руководителя департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ Дмитрий Максимов.

"Существует множество частных передержек, которые функционируют нелегально. Соответственно, в случае если ваше животное украдут, убьют, потеряют или отравят, таких псевдопредпринимателей будет сложнее привлечь к ответственности. Представьте, что животное — это младенец, а не взрослый человек: оставили бы вы его на продолжительное время непонятно с кем?" — говорит юрист.

Он советует выбирать официальные организации, с которыми можно заключить договор. Их работу регулирует ГОСТ Р 57014-2016 "Услуги для непродуктивных животных. Услуги по временному содержанию непродуктивных животных. Общие требования". Его можно найти в Интернете. К нему прилагается и примерная форма договора. Помимо этого на руках должен остаться платёжный документ, а ещё при вселении в зоогостинице оформляется карточка учёта на животное.

"С гостиницей или индивидуальным предпринимателем необходимо заключить договор с указанием всех условий приёма, содержания, питания и возврата питомца, а также возможности вашего контроля за его состоянием. Организацию и ИП необходимо предварительно проверить на сайте egrul.nalog.ru на предмет действительность регистрации", — советует юрист.

В договоре прописываются характеристики животного: кличка, пол, возраст, окрас, порода, информация о прививках, особенности питания, кратность и нормы кормления и даже характер животного. Пока питомец находится в зоогостинице, она несёт полную ответственность за него. Решать все возникающие споры в дальнейшем необходимо также вплоть до обращения в суд.

В случае гибели в гостинице животного старше восьми лет или в результате обострения заболевания владельцы отеля освобождаются от ответственности. Кроме того, учитываются форс-мажорные обстоятельства. Например, стихийное бедствие. Это также должно быть прописано.

"А вообще, лучше найти хороших друзей или знакомых, которые позаботятся о вашем питомце, так как данный рынок услуг в России пока что не на высоком уровне", — констатирует Дмитрий Максимов.