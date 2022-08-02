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2 августа, 01:38

Водительские права россиян добавят в "Витрину данных"

МВД РФ расширит возможности "Витрины данных ГИБДД"

МВД России планирует включить сведения о водительских удостоверениях и диагностических картах автомобилей в "Витрину данных ГИБДД". Это информационный ресурс, которым могут пользоваться госорганы.

"В перспективе по линии Госавтоинспекции планируется создание на "Витрине" массивов сведений о выданных водительских удостоверениях, диагностических картах и дорожно-транспортных происшествиях", — говорится в ответе ведомства на запрос РИА "Новости".

"Витрина данных" позволяет гражданам через личный кабинет на портале госуслуг получать сведения из госреестра. Когда именно сведения о водительских удостоверениях, диагностических картах и ДТП могут быть включены в ресурс, не уточняется.

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Как сообщал Лайф, "Витрина данных ГИБДД" была запущена 1 июля этого года. Нововведение позволило компаниям проверять своих водителей на ДТП и лишения прав. Это коснётся такси, каршеринга и прочих организаций, допускающих граждан к управлению автотранспортом.

Обложка ©

Freepik

Светлана Шумакова

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