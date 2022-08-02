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2 августа, 03:22

"Ко всем приставали": В Приморье пьяная компания напала на пенсионера

Во Владивостоке иностранцы напали на пенсионера за сделанное замечание

Во Владивостоке компания из нескольких подвыпивших мужчин, говорящих с акцентом, напала на проходившего мимо пенсионера. Как утверждают очевидцы, тот сделал им замечание, в результате чего получил удар по лицу и упал на землю.

Нападение на пенсионера во Владивостоке. Видео © Тelegram-канал / Svodka25

"Они ко всем приставали и провоцировали. Дедушка им ничего не сделал, они ему начали угрожать", — рассказывает очевидица.

Приятели агрессора попытались остановить его после, того как пенсионер упал на землю. Вставший на ноги мужчина порывался дать сдачи. Как сообщает РИА VladNews, полицию никто не вызвал. О состоянии здоровья пострадавшего ничего не известно. Приморцы в соцсетях высказывают крайнее возмущение по поводу произошедшего.

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Обложка ©

Тelegram-канал / Svodka25

Арина Родионова

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