Спецборт Нэнси Пелоси приземлился в Малайзии

Пелоси отправилась туда из Сингапура, где накануне провела встречу с заместителем премьер-министра, министром финансов страны Лоуренсом Воном. Таким образом, Пелоси стала ближе к Тайваню: от Малайзии до него около трёх тысяч километров, соответственно, примерно пять часов полёта.

По данным издания, американский политик планирует встретиться в Куала-Лумпуре со спикером нижней палаты парламента Азхаром Азизаном Харуном и премьером Исмаилом Сабри Яакобом. Если же верить тайваньскому изданию Liberty Times, менее чем через 12 часов она будет уже в Тайбэе, где тоже планирует провести переговоры, а затем переночевать и отправиться дальше.