Спецборт Нэнси Пелоси приземлился в Малайзии
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела в Малайзию. Об этом сообщает местное новостное агентство Bernama. Лайнер приземлился в аэропорту Куала-Лумпура.
Пелоси отправилась туда из Сингапура, где накануне провела встречу с заместителем премьер-министра, министром финансов страны Лоуренсом Воном. Таким образом, Пелоси стала ближе к Тайваню: от Малайзии до него около трёх тысяч километров, соответственно, примерно пять часов полёта.
По данным издания, американский политик планирует встретиться в Куала-Лумпуре со спикером нижней палаты парламента Азхаром Азизаном Харуном и премьером Исмаилом Сабри Яакобом. Если же верить тайваньскому изданию Liberty Times, менее чем через 12 часов она будет уже в Тайбэе, где тоже планирует провести переговоры, а затем переночевать и отправиться дальше.
Как сообщал Лайф, 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом поездку на Тайвань парламентарий не упомянула, хотя, находясь в США, говорила о таком намерении. Сегодня издание Global Times заявило, что самолёт Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом неисправности. МИД КНР пригрозил "серьёзными последствиями" в случае визита спикера Палаты представителей.