Психолог предложил "хорошую формулу" для защиты от ковида

Для защиты от коронавирусной инфекции можно пользоваться "хорошей формулой" — соблюдать санитарные нормы и сохранять доброе расположение духа. Такой совет дал психолог, руководитель психологического центра Сергей Ланг.

В России вслед за рядом других стран фиксируют рост случаев CoViD-19. Возможную новую волну заболеваемости сограждане встретят не с тем настроем, что в минувшие годы, считает он.

"Изначально люди в России относились к коронавирусу с большой опаской. Вирус был чем-то новым, неизвестным, а любая неизвестность — это главный объект страха. За эти два года значительная часть людей переболела или привилась от CoViD-19, поэтому у нас наступило принятие. Как специалист, который работает с большим количеством людей, я могу сказать, что тревожность спала. Людей в России уже не "трясёт" при упоминании коронавируса", — сказал Сергей Ланг в интервью радио Sputnik.

Снижение тревожности поможет сохранить здоровье при условии, что люди продолжат соблюдать противоэпидемические правила, полагает психолог. Он пояснил, что чем больше человек тревожится, тем у него ниже иммунитет, а значит, и риск заболеть.

"Если люди следуют противоэпидемическим правилам, соблюдают гигиену, используют антисептики, сохраняют бодрость духа, то это хорошая формула, чтобы обезопасить себя от болезни", — заключил психолог.