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2 августа, 05:12

Посол Таиланда: Очень ждём Путина на саммите АТЭС

Таиланд с нетерпением ждёт участия президента России Владимира Путина в саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Официальное приглашение вышлют в ближайшее время, заявил посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.

"В 2003 году президент Российской Федерации Владимир Путин принимал участие в саммите АТЭС в Таиланде. Вот спустя 19 лет снова пришло время его проводить. Мы очень ждём, что президент Путин снова приедет на саммит", — приводит РИА "Новости" слова дипломата.

Посол добавил, что визит российского президента станет памятным событием в рамках 125-летия установления дипломатических отношений. Саммит АТЭС пройдёт в Бангкоке в ноябре. В этом году председательствует Таиланд, затем США.

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Как сообщал Лайф, в мае российская делегация покинула зал АТЭС во время выступления представителя США.

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Пресс-служба Президента РФ

Светлана Шумакова

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