Посол Таиланда: Очень ждём Путина на саммите АТЭС

Таиланд с нетерпением ждёт участия президента России Владимира Путина в саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Официальное приглашение вышлют в ближайшее время, заявил посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.

"В 2003 году президент Российской Федерации Владимир Путин принимал участие в саммите АТЭС в Таиланде. Вот — спустя 19 лет — снова пришло время его проводить. Мы очень ждём, что президент Путин снова приедет на саммит", — приводит РИА "Новости" слова дипломата.

Посол добавил, что визит российского президента станет памятным событием в рамках 125-летия установления дипломатических отношений. Саммит АТЭС пройдёт в Бангкоке в ноябре. В этом году председательствует Таиланд, затем США.