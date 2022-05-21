Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 мая 2022, 15:25

Россия призвала страны АТЭС совместно решать проблемы продовольственной безопасности

Как подчеркнул министр экономического развития, подобный процесс не может быть односторонним и требует объективной оценки реальных причин кризиса.

Россия готова активно участвовать в поиске решений проблем продовольственной безопасности совместно со странами АТЭС. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе встречи представителей государств – членов объединения.

"Односторонние ограничения против России — одного из крупнейших мировых поставщиков продовольствия и удобрений — в том числе в сфере платежей и логистики, вносят определяющий вклад в ухудшение ситуации. Россия готова активно участвовать в поиске совместных решений", — сказал Решетников.

Он подчеркнул, что подобный процесс "не может быть односторонним", а решения по этому вопросу требуют "объективной оценки реальных причин продовольственного кризиса". Решетников добавил, что большинство стран АТЭС разделяют важность Всемирной торговой организации и необходимость дальнейших усилий по повышению её эффективности, однако "слова некоторых экономик" не соотносятся с действиями: политически мотивированные ограничения, по словам министра, являются угрозой для многосторонней системы.

Он заключил, что совместные усилия в рамках ВТО могут способствовать улучшению ситуации на энергетических и продовольственных рынках.

Российская делегация покинула зал АТЭС во время выступления представителя США
Российская делегация покинула зал АТЭС во время выступления представителя США

Ранее МИД Таиланда заявил, что пять стран покинули зал АТЭС во время выступления России. Протест выразили Япония, США, Австралия, Канада и Новая Зеландия. Встреча в Бангкоке стала первой в рамках сотрудничества за три последних года.

BannerImage

Getty Images / Peerapon Boonyakiat / SOPA Images / LightRocket

Никита Осипов
  • Новости
  • АТЭС
  • Максим Решетников
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar