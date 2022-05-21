Россия призвала страны АТЭС совместно решать проблемы продовольственной безопасности

Как подчеркнул министр экономического развития, подобный процесс не может быть односторонним и требует объективной оценки реальных причин кризиса.

Россия готова активно участвовать в поиске решений проблем продовольственной безопасности совместно со странами АТЭС. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе встречи представителей государств – членов объединения.

"Односторонние ограничения против России — одного из крупнейших мировых поставщиков продовольствия и удобрений — в том числе в сфере платежей и логистики, вносят определяющий вклад в ухудшение ситуации. Россия готова активно участвовать в поиске совместных решений", — сказал Решетников.

Он подчеркнул, что подобный процесс "не может быть односторонним", а решения по этому вопросу требуют "объективной оценки реальных причин продовольственного кризиса". Решетников добавил, что большинство стран АТЭС разделяют важность Всемирной торговой организации и необходимость дальнейших усилий по повышению её эффективности, однако "слова некоторых экономик" не соотносятся с действиями: политически мотивированные ограничения, по словам министра, являются угрозой для многосторонней системы.

Он заключил, что совместные усилия в рамках ВТО могут способствовать улучшению ситуации на энергетических и продовольственных рынках.