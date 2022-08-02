ВСУ ракетами HIMARS разрушили здание "Первомайскугля" в ЛНР

Ночью украинские военные обстреляли города Первомайск и Стаханов в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS. В результате были повреждены жилые дома, разрушено здание предприятия "Первомайскуголь". Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В результате обстрелов в н.п. Первомайск повреждено пять многоквартирных жилых домов, разрушено здание предприятия "Первомайскуголь", повреждено отделение Пенсионного фонда, городского центра культуры и досуга "Заря", комплексная детская юношеская спортивная школа "Юность", магазин", — говорится в телеграм-канале представительства.

По его данным, всего за ночь ВСУ выпустили по городам республики 15 ракет. Информация о пострадавших уточняется. Были ли повреждения в Стаханове, пока не известно.