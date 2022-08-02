Россия направила генсеку ООН данные об использовании ВСУ мин "Лепесток" в Донбассе
Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности ООН Чжан Цзюню дополнительные материалы об использовании украинскими военными противопехотных мин "Лепесток". Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"1 августа мы направили генсеку ООН и председателю СБ постпреду Китая Чжан Цзюню письмо с дополнительной информацией о минировании Украиной гражданских объектов в Донбассе минами "Лепесток". Приложили к нему соответствующие фотоматериалы", — написал политик в телеграм-канале.
Он подчеркнул, что данное письмо будет распространено в качестве официального документа. По словам Полянского, этот вопрос начал активно обсуждаться в организации после поднятия темы со стороны России.
Напомним, 30 июля ВСУ обстреляли Донецк снарядами, начинёнными противопехотными минами "Лепесток": ими было выпущено три ракеты 9М27К3 из РСЗО БМ-27 "Ураган". За два дня силовикам удалось ликвидировать уже свыше 600 взрывных устройств. Также ВСУ усеяли "Лепестками" город Макеевку и село Токаревка на севере Харьковской области. На разбросанных минах подорвались четверо жителей Донецка.
ТАСС / Валентин Спринчак