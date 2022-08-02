Россия направила генсеку ООН данные об использовании ВСУ мин "Лепесток" в Донбассе

Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности ООН Чжан Цзюню дополнительные материалы об использовании украинскими военными противопехотных мин "Лепесток". Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"1 августа мы направили генсеку ООН и председателю СБ постпреду Китая Чжан Цзюню письмо с дополнительной информацией о минировании Украиной гражданских объектов в Донбассе минами "Лепесток". Приложили к нему соответствующие фотоматериалы", — написал политик в телеграм-канале.