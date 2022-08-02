Тайвань повысил уровень боеготовности военных из-за возможного визита Пелоси

Вооружённые силы Тайваня повысили уровень боеготовности по причине возможного визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Как сообщает газета "Чжунго шибао", армия острова уже перебросила дополнительно восемь истребителей "Мираж-2000" французского производства на авиабазу в юго-восточном уезде Тайдун.

Издание также заявило, что Пелоси прибудет в Тайбэй сегодня вечером во главе делегации из шести человек, представляющих Демократическую партию. По данным газеты, военный спецборт США прилетит к северной части острова через его восточное побережье. Именно поэтому ВВС Тайваня усиливают меры безопасности в этой части региона.