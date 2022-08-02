Тайвань повысил уровень боеготовности военных из-за возможного визита Пелоси
СМИ: Тайвань повысил уровень боеготовности военных из-за возможного визита Пелоси
Вооружённые силы Тайваня повысили уровень боеготовности по причине возможного визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Как сообщает газета "Чжунго шибао", армия острова уже перебросила дополнительно восемь истребителей "Мираж-2000" французского производства на авиабазу в юго-восточном уезде Тайдун.
Издание также заявило, что Пелоси прибудет в Тайбэй сегодня вечером во главе делегации из шести человек, представляющих Демократическую партию. По данным газеты, военный спецборт США прилетит к северной части острова через его восточное побережье. Именно поэтому ВВС Тайваня усиливают меры безопасности в этой части региона.
Тайваньская армия, как пишет "Чжунго шибао", повысила уровень боеготовности с 8:00 (3:00 мск) 2 августа до 12:00 (7:00 мск) 4 августа. Также указано, что силы острова будут его корректировать в зависимости от угрозы, исходящей со стороны Народно-освободительной армии Китая.
Напомним, 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом поездку на Тайвань парламентарий не упомянула, хотя, находясь в США, говорила о таком намерении. Издание Global Times заявило, что самолёт Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом неисправности. Однако МИД КНР пригрозил "серьёзными последствиями".
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