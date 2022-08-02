Минюст объяснил различие между фейками о ВС России и их дискредитацией

Минюст РФ подготовил методические пособия для следователей и судей, где поясняется, в чём различие между лингвистическими экспертизами, которые проводятся по статье о "распространении заведомо ложной информации" о деятельности ВС РФ и дискредитации армии. Как сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на копию пособий ведомства, к первой статье относится "утверждение о факте", а "негативное мнение" о действиях армии — ко второй.

Согласно документу, если информация подаётся в виде утверждения о фактах и событиях, то с помощью судебной лингвистической экспертизы можно установить её ложность или достоверность. В качестве объекта проверки в таком случае выступает сообщение, которое можно проанализировать с учётом контекста и коммуникативной ситуации. В методичке подчёркивается, что за пределы знаний эксперта-лингвиста выходят "решение вопросов, связанных с установлением заведомо ложной информации, квалификация её как фейка, а также проверка сведений на соответствие действительности". Главная задача — установить способ подачи информации.

Если же человек высказал не утверждение, а мнение или дал оценку действиям ВС России, то это подпадает под статью о дискредитации. В данном случае объектом экспертизы тоже будет сообщение, однако основной задачей станет "установление типа экстремистского значения, выраженного в материале". Минюст выделил три типа таких значений: дискредитация использования ВС РФ, дискредитация исполнения органами госвласти своих полномочий в целях защиты интересов РФ и её граждан и побуждение к воспрепятствованию использования ВС России.

"В материалах должно содержаться обсуждение целей использования ВС России, что является обоснованием их негативной оценки, тем самым должно иметь место побуждение к мнению, то есть убеждение адресата в правильности такой оценки", — уточнили в ведомстве.