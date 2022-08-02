Бизнес Болгарии призвал возобновить поставки российского газа

Представители бизнеса в Болгарии попросили правительство вернуться к газовым поставкам в соответствии с соглашением с "Газпром экспортом". Об этом рассказала радиостанция BNR .

"Они также призвали власти в срочном порядке возобновить поставки газа в соответствии с существующим контрактом с "Газпром экспортом", — отмечается в сообщении.

Ассоциация организаций болгарских работодателей вновь призвала руководство страны решить вопрос с покупкой необходимых объёмов голубого топлива по приемлемым ценам. Сейчас государство получает американский сжиженный газ, однако его крайне недостаточно, при этом стоимость контрактов растёт.

Напомним, "Газпром" полностью приостановил поставки газа в Болгарию. Позже власти решили ещё раз подумать над оплатой российского газа в рублях. Правительство отказалось от новой схемы, и с конца апреля республика перестала получать топливо из РФ. Однако министр болгарского Минэнерго Александр Николов заявил, что не видит острой необходимости упираться в этом вопросе и демонстрировать свою принципиальность. В пример он привёл Германию и Италию, которые согласились на новые условия платежей.