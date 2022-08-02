КНР начала военные учения в Южно-Китайском море из-за напряжённой ситуации вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая начала военные учения через пролив от Тайваня, у берегов восточной провинции Фуцзянь. Кадры манёвров опубликованы в социальных сетях.

Учения китайской армии вблизи Тайваня попали на видео. Видео © Twitter / yin_sura

Учения организованы на фоне вероятного визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Как сообщает Управление морской безопасности КНР, они продлятся до 6 августа. В связи с этим заход всех судов в район проведения манёвров запрещён.