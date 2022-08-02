КНР начала военные учения в Южно-Китайском море из-за напряжённой ситуации вокруг Тайваня
Фото с места учений. Обложка © Twitter/intelcrab
Народно-освободительная армия Китая начала военные учения через пролив от Тайваня, у берегов восточной провинции Фуцзянь. Кадры манёвров опубликованы в социальных сетях.
Учения китайской армии вблизи Тайваня попали на видео. Видео © Twitter / yin_sura
Учения организованы на фоне вероятного визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Как сообщает Управление морской безопасности КНР, они продлятся до 6 августа. В связи с этим заход всех судов в район проведения манёвров запрещён.
"С 00:00 2 августа (19:00 1 августа мск) до 24:00 6 августа (19:00 мск) в части акватории Южно-Китайского моря будут проводиться военные учения", — уточнили в ведомстве.
Напомним, 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом поездку на Тайвань парламентарий не упомянула, хотя, находясь в США, говорила о таком намерении. Издание Global Times заявило, что самолёт Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом неисправности. Однако МИД КНР пригрозил за это "серьёзными последствиями".