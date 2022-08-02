На Украине рассказали о "совместных операциях" Киева с Польшей
Представитель украинской разведки Скибицкий: Киев проводит "совместные операции" с Польшей
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Украина проводит "совместные операции" с Польшей. Об этом он рассказал в интервью для газеты The Telegraph.
"Сотрудничество с Польшей находится на очень высоком уровне, практически 90% военной помощи приходит оттуда. Мы говорим об очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с нашими партнёрами", — сообщил он.
Скибицкий подчеркнул, что в сфере военной разведки практически всё — от информации до оборудования — Киеву предоставляют США и Великобритания. По его словам, от этих стран Незалежная получает "ежеминутную информацию всех видов в режиме реального времени".
Ранее Лайф сообщал, что Польша подготовила восемь гаубиц Krab для передачи Украине по подписанному контракту. Техника будет доставлена в Незалежную после выполнения последних формальностей. Сейчас в Польше заканчивает обучение очередная группа военных ВСУ, которые будут обслуживать данные гаубицы.
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