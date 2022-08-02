На Украине рассказали о "совместных операциях" Киева с Польшей

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Украина проводит "совместные операции" с Польшей. Об этом он рассказал в интервью для газеты The Telegraph.

"Сотрудничество с Польшей находится на очень высоком уровне, практически 90% военной помощи приходит оттуда. Мы говорим об очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с нашими партнёрами", — сообщил он.

Скибицкий подчеркнул, что в сфере военной разведки практически всё — от информации до оборудования — Киеву предоставляют США и Великобритания. По его словам, от этих стран Незалежная получает "ежеминутную информацию всех видов в режиме реального времени".