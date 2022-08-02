Покинувший Одессу сухогруз с украинским зерном досмотрят в Стамбуле 3 августа

Сегодня судно с украинской кукурузой, вышедшее из порта в Одессе 1 августа, прибудет в Стамбул, завтра сухогруз пройдёт досмотр. В процедуре будут принимать участие все стороны, представленные в Совместном координационном центре в Стамбуле.