Покинувший Одессу сухогруз с украинским зерном досмотрят в Стамбуле 3 августа
Сегодня судно с украинской кукурузой, вышедшее из порта в Одессе 1 августа, прибудет в Стамбул, завтра сухогруз пройдёт досмотр. В процедуре будут принимать участие все стороны, представленные в Совместном координационном центре в Стамбуле.
"Сегодня днём ожидается прибытие судна в Стамбул. В среду ожидается его досмотр с участием всех сторон", — сообщил РИА "Новости" источник.
Напомним, 1 августа первый сухогруз с украинской кукурузой покинул порт Одессы и направился в Ливан. По данным Министерства инфраструктуры Украины, он перевозит 26 тысяч тонн зерна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "весьма позитивным" фактором это событие.
Telegram / Министерство инфраструктуры Украины