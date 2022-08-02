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2 августа, 06:30

Покинувший Одессу сухогруз с украинским зерном досмотрят в Стамбуле 3 августа

Сегодня судно с украинской кукурузой, вышедшее из порта в Одессе 1 августа, прибудет в Стамбул, завтра сухогруз пройдёт досмотр. В процедуре будут принимать участие все стороны, представленные в Совместном координационном центре в Стамбуле.

"Сегодня днём ожидается прибытие судна в Стамбул. В среду ожидается его досмотр с участием всех сторон", — сообщил РИА "Новости" источник.

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Напомним, 1 августа первый сухогруз с украинской кукурузой покинул порт Одессы и направился в Ливан. По данным Министерства инфраструктуры Украины, он перевозит 26 тысяч тонн зерна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "весьма позитивным" фактором это событие.

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Telegram / Министерство инфраструктуры Украины

Александра Васильева

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