Россиян предупредили о новом виде мошенничества со сменой номера телефона

В летний период активизировались телефонные мошенники, которые используют новый вид обмана граждан. Как рассказал RT заслуженный юрист России Иван Соловьёв, этот способ невозможно определить заранее.

По его словам, теперь от мошенников звонок поступает с телефонного номера с кодом Московского региона — 495. Но по определителю и по базе нежелательных или спам-звонков данный номер не маркируется. После ответа на него человек слышит стандартный звук голосового помощника, который сообщает, что в банк поступила заявка на изменение телефонного номера клиента.

"Он просит, если это так, нажать "один", если нет — "два". Какую бы цифру человек ни нажал, а также в случае, если не будет нажата никакая цифра, после музыкального проигрыша звонок переводится на "сотрудника банка". Тот называет имя клиента и сообщает о наличии заявки на изменение телефонного номера. Чтобы всё уточнить, предлагает дождаться СМС от банка", — объяснил юрист.

Затем действительно приходит СМС с просьбой ввести код для подтверждения изменения телефона — с номера, с которого приходят настоящие банковские оповещения. Вводить код из этого СМС или продолжать разговор с мошенниками категорически нельзя, предупредил Соловьёв. Номер не изменится, а деньги со счёта исчезнут.