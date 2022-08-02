Авианосцы Китая вышли в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань
Два действующих авианосца Народно-освободительной армии Китая вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива в связи с возможным визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом пишет газета "Чжунго шибао", ссылаясь на военного обозревателя.
По данным источника, речь идёт об авианосцах "Ляонин" и "Шаньдун". Пока нет точной информации относительно их курса. Как указывает издание, они могут быть направлены в зону Тайваньского пролива или же примут участие в военных учениях. Однако оба этих варианта говорят об усилении военного противостояния между Пекином и Вашингтоном, подчёркивает автор статьи.
Напомним, 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом поездку на Тайвань парламентарий не упомянула, хотя, находясь в США, говорила о таком намерении. Издание Global Times заявило, что самолёт Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом неисправности. Однако МИД КНР пригрозил за это "серьёзными последствиями".
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