Шольц заступился за премьера Канады после критики из-за возврата турбины "Газпрому"
Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал решение премьер-министра Канады Джастина Трюдо вернуть турбину для "Северного потока". По его мнению, критика в адрес политика несправедлива, так как благодаря его твёрдости Европа теперь может не опасаться сокращения или остановки поставок российского газа.
"Я считаю критику Джастина Трюдо и его правительства абсолютно безосновательной. Решение отправить турбину — едва ли услуга "Газпрому". Это мощный сигнал поддержки Германии и Европы. Как ослабление Германии и Европы может помочь Украине?" — сказал Шольц в беседе с изданием Globe and Mail.
Некоторые канадцы считают, что "Газпром" "одурачил" Трюдо, когда заявил, что не может гарантировать поставки голубого топлива в страны ЕС из-за чрезвычайных обстоятельств. Однако канцлер Германии категорически с этим не согласен. Он убеждён, что решение канадского премьера укрепит и Германию, и Европу.
"Ситуацию нужно "расшивать": Песков обвинил Запад в искусственном усложнении ситуации с турбинами "Северного потока"
Напомним, Канада 17 июля отправила на самолёте турбину Siemens для "Северного потока" в Германию. Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля. Однако из-за отсутствия необходимых документов передать турбину не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины. Из-за этого объёмы прокачки российского газа по "Северному потоку" уже упали до 20% от максимальной мощности.
Пресс-служба президента РФ