Шольц заступился за премьера Канады после критики из-за возврата турбины "Газпрому"

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал решение премьер-министра Канады Джастина Трюдо вернуть турбину для "Северного потока". По его мнению, критика в адрес политика несправедлива, так как благодаря его твёрдости Европа теперь может не опасаться сокращения или остановки поставок российского газа.

"Я считаю критику Джастина Трюдо и его правительства абсолютно безосновательной. Решение отправить турбину — едва ли услуга "Газпрому". Это мощный сигнал поддержки Германии и Европы. Как ослабление Германии и Европы может помочь Украине?" — сказал Шольц в беседе с изданием Globe and Mail.